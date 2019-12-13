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Две машины провалились под асфальт после прорыва теплосети в Петербурге

, 16:59 | Валентин Черников Видео 34

Коммунальная авария создала густой туман на улице Маршала Новикова и повредила автомобили.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today, Евгений Владимиров

Два автомобиля провалились под асфальт после прорыва теплосети на улице Маршала Новикова в Петербурге. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Пострадали припаркованные LADA Vesta и «ВАЗ-2107». Человеческих жертв нет. На месте работает бригада спасателей.

ВКонтакте / Евгений Владимиров

По предварительной информации ГУП «ТЭК СПб», коммунальная авария произошла на трубопроводе диаметром 400 миллиметров в промзоне Коломяг на севере города. Вырвавшийся наружу кипяток размыл асфальт, что привело к повреждениям машин. Их владельцам коммунальщики обещали выплатить компенсации после оценки ущерба. Восстановительные работы продолжаются.

Из-за испарений кипятка улицу Маршала Новикова окутал густой туман. Площадь размыва охватила 200 квадратных метров. Движение на этом участке затруднено. Теплоэнергетики рекомендуют водителям объезжать место происшествия и затопленные участки.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге машина провалилась в яму на дороге.

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