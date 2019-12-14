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«Искажали каждое слово!»: Предполагаемая дочь Плисецкой устроила скандал на шоу

, 8:36 | Ниса Мурзанаева Видео 270

Юлия Глаговская, заявившая о родстве с балериной, вступила в жаркий спор с гостями программы на федеральном канале.

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Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр, /Владимир Трефилов, /Мудрац Александра; www.globallookpress.com / Victor Lisitsin, Natalya Loginova

Юлия Глаговская на передаче телеведущего Дмитрия Борисова заявила, что является дочерью балерины Майи Плисецкой. Подобное высказывание вызвало бурные эмоции у гостей программы.

Впервые информация о том, что Юлия Глаговская состоит в родственных связях с народной артисткой появилась в СМИ еще в 90-х. Тогда об этом сообщила тетя балерины Суламифь Мессерер.

Майя Плисецкая опровергла слухи о тайной дочери и выиграла против Глаговской суд, предоставив служителям Фемиды справку из гинекологии. Балерина утверждала, что никогда не рожала, а в момент появления на свет Глаговской вообще была на гастролях. К тому же, Плисецкой тогда был 51 год — забеременеть и родить здорового ребенка в таком возрасте очень сложно.

Во время съемок гости ток-шоу постоянно замечали различные несостыковки в рассказе Юлии Глаговской. Градус эмоций в студии просто зашкаливал.

«Можно я буду говорить, чтобы меня не перебивали? Не надо искажать меня, пытаться переиначивать! Я из такой семьи, что сбить меня очень трудно!», — утверждала женщина.

В конце программы участница передачи и вовсе вышла из себя.

«Вы искажали каждое мое слово, сразу заткнули!» — заявила возмущенная Глаговская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что назвавший себя сыном Николая Цискаридзе юноша настаивает на ДНК-тесте.

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