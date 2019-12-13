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Помощница Петросяна рассказала, какую вещь ни за что не наденет

, 22:33 | Алиса Старжевская Фото 98

Татьяна Брухонова поведала подписчикам в Instagram, что для нее значит антитренд.

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Фото, видео: Instagram @bruhunova

Помощница юмориста Евгения Петросяна и, по слухам, его возлюбленная Татьяна Брухунова рассказала подписчикам в Instagram о своих вкусах в одежде. Девушка призналась, что ни под каким предлогом не купит джинсы с заниженной талией, даже если они снова вернутся в моду, пишет Тeleprogramma.pro.

«Я никогда не куплю себе джинсы на заниженной талии! Даже если они вновь вернутся в моду (как мы уже с вами знаем, этот миг не за горами). А, что для вас бескомпромиссный антитренд?» — обратилась к фолловерам знаменитость.

Фанаты Брухуновой доверяют ее чувству стиля. Помощница артиста не скрывает, что посещает мастер-классы Эвелины Хромченко, которая известна как ведущая программы о моде.

Помощница Петросяна любит демонстрировать стильные луки на фотографиях в соцсети. На этот тот раз Брухунова примерила плюшевое пальто-оверсайз и шарф необычного кроя. Образ дополнил зеленый клатч и темно-синяя шапка с помпоном.

Instagram @bruhunova

В комментариях пользователи оценили модный образ знаменитости и рассказали, что для них значит антитренд. Для одних это балетки, для других кроссовки на каблуке, а для третьих — популярные в этом сезоне поясные сумки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Брухунова ответила на травлю в соцсетях.

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