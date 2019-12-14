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«Космическая мощь!»: Фанаты в восторге от нового трека Максима Фадеева «Лед»

, 8:58 | Валентин Черников Фото 140

О том, что сингл стал доступен к прослушиванию, продюсер сообщил на своей странице в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim

Новая песня продюсера и композитора Максима Фадеева «Лед» собрала множество восторженных отзывов после ее выхода. О том, что трек доступен к прослушиванию, музыкант сообщил на своей странице в Instagram. В подписи к посту Фадеев сравнил композицию с взмахом японского меча — катаны.

«Трек „Лед“ уже доступен на всех цифровых площадках. Для меня эта композиция одновременно резкая и нежная, как взмах катаны. Надеюсь, вы тоже найдете в ней что-то особенное», — написал исполнитель.

Сингл получил высокую оценку пользователей уже после появления в сети первого отрывка. В день публикации полной версии трека его назвали настоящим хитом. В комментариях под постом Фадеева поклонники признали, что продюсер очень талантлив. В 51 год, имея за плечами множество успешных проектов, он продолжает исследовать новые грани музыки.

«Вы просто талантище!»

«Класс, супер! Максим, вы гений! Спасибо вам, что радуете своей музыкой»;

«Узнается Макс Фадеев! Очень красиво. Прям мурашки!»

«Космическая мощь!» — оценили работу фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Митя Фомин рассказал о неудачном сотрудничестве с Фадеевым.

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