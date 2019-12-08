«Я выл как зверь»: Митя Фомин рассказал о сотрудничестве с Фадеевым

Певец Митя Фомин рассказал о своем сотрудничестве с продюсером Максимом Фадеевым. Его слова приводит StarHit.

Фомин начал сотрудничать с Фадеевым после ухода из группы Hi-Fi, участником которой был около десяти лет. Артист признался, что решил покинуть коллектив из-за невозможности петь самому. В группе его заставляли отыгрывать песни, записанные чужим голосом.

Фадеев знал о желаниях Фомина, и они договорились о сотрудничестве. Однако оно не продлилось долго — продюсер не уделял певцу должного внимания и откладывал новые проекты.

«Мне не хватало концертов. Я бил копытом, рисовал бизнес-планы, приходил в офис и просил: „Дайте мне песню“. А мне отвечали: „Дмитрий, ждите. Мы вам позвоним. А пока сидите на попе ровно“. А я не мог сидеть <…>. Я выл как зверь», — рассказал Фомин.

В итоге он пришел к Фадееву и сказал, что разрывает контракт. За это певец должен был выплатить большой штраф, но продюсер не стал настаивать на этом.

«Огромный респект Фадееву, с меня не взяли ни копейки за расторжение», — выразил благодарность Фомин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Фадеев распустил лейбл MALFA. После этого он создал бойз-бенд в стиле k-pop.