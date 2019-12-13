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«Мама-красотка»: Екатерина Варнава выложила редкое семейное фото

, 17:53 | Алиса Старжевская 3 025

Телеведущая показала, как выглядит ее мама — Галина Степановна.

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Фото, видео: Instagram @kativarnava

Недавно юмористка Екатерина Варнава отметила свой день рождения — девушке исполнилось 35 лет. Звезда не часто афиширует личную жизнь — общественность хорошо знакома с избранником Екатерины Константином Мякиньковым, в то время, как семейными фото теледива практически не делится. В своем блоге артистка показала редкие кадры, на которых она обнимается с мамой — Галиной Варнавой.

Instagram @kativarnava

Поклонники восхитились внешностью родительницы. Несмотря на возраст, женщина отлично выглядит. 

Фанаты отметили, что Екатерина Варнава очень похожа на маму. Девушка рядом с женщиной буквально светится от счастья.

Восхищенные комментарии написали звездные друзья телеведущей — актриса Анжелика Каширина, Светлана Бондарчук и балерина Ульяна Пылаева.

«Мамулю целуй! Скажи, у нее потрясающая дочь!» — пишет артист Тимур Родригез.

«Какая милота. Здоровья и благополучия вашей семь», — пожелали девушке фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Варнава устроила тестирование подписчиков.

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