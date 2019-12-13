  1. Пятый канал
  4. «Великая династия»: Богомолов выразил соболезнования из-за смерти дочери Льва Дурова

«Великая династия»: Богомолов выразил соболезнования из-за смерти дочери Льва Дурова

, 19:04 | Игорь Рязов Фото 5 305

Муж Ксении Собчак назвал Екатерину Дурову «тонким, глубоким, добрым и смелым человеком».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @konbog75; www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Екатерины Дуровой. Пост, посвященный дочери Льва Дурова, он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Выдающаяся актриса. Мы мечтали о Клитемнестре в театре. В конце декабря планировали съемки. Катя радостно откликнулась на несколько предложений молодых наших режиссеров», — начал свой пост муж Ксении Собчак.

Богомолов признался, что был потрясен последней работой Дуровой в «Маленьких трагедиях». Он выразил соболезнования ее близким, сообщив, что лучшей памятью об актрисе будет успех театра, которому она посвятила жизнь.

«Тонкий, глубокий, добрый и смелый человек. Абсолютно преданная театру, не знавшая жалости к себе, фанатичная в работе, влюбленная в талант. Она была и будет в сердце. Навсегда», — пообещал Богомолов.

Instagram @konbog75

Как сообщал 5-tv.ru, Екатерина Дурова скончалась после тяжелой болезни в возрасте 60 лет. Ранее Стас Садальский опубликовал ее архивное фото с отцом Львом Дуровым.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.55
-0.68 69.86
-0.57
Гороскоп на 13 декабря: Убывающая Луна — время для принятия сложных решений

Последние новости

20:02
«Армия поклонников скоро услышит»: Андрей Губин планирует вернуться на сцену
19:58
ТОП-10 самых обсуждаемых событий 2019 года в «Одноклассниках»
19:42
«Богиня секса»: Анастасия Макеева сфотографировалась в майке на голое тело
19:27
Горящий склад на Салова в Петербурге частично обрушился — видео момента
19:25
Вин Дизель в полотенце показал, что разбирается в современном искусстве
19:11
Захарова поставила на место украинского журналиста за ересь о Лаврове

Сейчас читают

«Великая династия»: Богомолов выразил соболезнования из-за смерти дочери Льва Дурова
«Сама нежность»: вечернее платье Шпицы вызвало ажиотаж среди ее поклонников
Жена внука Аллы Пугачевой показала, в каком виде ходит на даче — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]