«Великая династия»: Богомолов выразил соболезнования из-за смерти дочери Льва Дурова

Художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Екатерины Дуровой. Пост, посвященный дочери Льва Дурова, он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Выдающаяся актриса. Мы мечтали о Клитемнестре в театре. В конце декабря планировали съемки. Катя радостно откликнулась на несколько предложений молодых наших режиссеров», — начал свой пост муж Ксении Собчак.

Богомолов признался, что был потрясен последней работой Дуровой в «Маленьких трагедиях». Он выразил соболезнования ее близким, сообщив, что лучшей памятью об актрисе будет успех театра, которому она посвятила жизнь.

«Тонкий, глубокий, добрый и смелый человек. Абсолютно преданная театру, не знавшая жалости к себе, фанатичная в работе, влюбленная в талант. Она была и будет в сердце. Навсегда», — пообещал Богомолов.

Instagram @konbog75

Как сообщал 5-tv.ru, Екатерина Дурова скончалась после тяжелой болезни в возрасте 60 лет. Ранее Стас Садальский опубликовал ее архивное фото с отцом Львом Дуровым.