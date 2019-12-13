«Ушла к папе»: Садальский показал архивное фото Екатерины Дуровой с отцом

Стас Садальский выразил соболезнования по поводу смерти дочери известного актера Льва Дурова. Заслуженная артистка, звезда театра на Малой Бронной Екатерина Дурова ушла из жизни после тяжелой болезни в возрасте 60 лет.

Шоумен Стас Садальский опубликовал в Instagram снимок, на котором артистка позирует вместе с отцом. Знаменитость оставил под публикацией трогательные слова, посвященные ушедшей из жизни кинозвезде.

«Прощай Екатерина — индивидуальность, такая нетривиальная… Ушла к папе. Так рано», — подписал фото артист.

Instagram @stassadal

В публикации Стас Садальский также процитировал слова Екатерины Дуровой о ее связи с отцом. По мнению артистки, она очень похожа на родителя и «черпанула полной ложкой» его хорошие и плохие качества.

«С одной стороны, бешеный темперамент, манеру шутить, острое чувство справедливости. А с другой — собрала все г***: вздорность, непримиримость, категоричность», — высказалась однажды ушедшая из жизни звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после тяжелой болезни скончалась дочь Льва Дурова.