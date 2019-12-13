«На кого же нас бросаете?»: Лиза и Гарри Галкины сообщили, что улетают

Предстоящий «отлет» Лизы и Гарри Галкина заставил поклонников в Instagram загрустить. На фанатской странице шестилетней дочери юмориста появилось видео, на котором дети сообщают на камеру неожиданное известие.

«Я сегодня улетаю и приеду, когда зима закончится. Я к папе улетаю! Я к тебе прилетаю!» — поделился Гарри за трапезой

Затем оператор спросил у его сестры, улетит ли она.

«Улечу еще дальше, еще хуже. И я еще улечу одна!» — заявила Лиза.

Instagram @elizaveta_galkinaa

Судя по словам Гарри, видео сняли до возвращения Максима Галкина с гастролей. Ребята так соскучились по папе, что решили взять инициативу в свои руки. Но расставанию пришел конец. Тремя днями ранее шоумен выложил на своей странице в соцсети момент приезда домой. На видео он запечатлел радость детей от воссоединения с отцом и назвал такие минуты маленьким счастьем.

Поклонники по-разному отреагировали на заявление ребят. Часть подписчиков в который раз умилилась и повеселилась, наблюдая за звездными наследниками. Другая часть огорчилась и попросила малышей не улетать.

«Очень красивые и радостные детки. Всем счастья и любви!»

«Лиза вообще как взрослая»;

«Прилетайте к нам! У нас тепло!»

«Милые детки! А как же мы? На кого же нас бросаете? Уже грустно. Скажите, что вы пошутили», — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что у детей Галкина появились первые тайны от папы.