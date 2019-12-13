Около ста человек эвакуировали из-за горящего склада на Салова в Петербурге

Около 100 человек эвакуировали из помещений, прилегающих к горящему складу на улице Салова в Санкт-Петербурге, в котором хранятся автозапчасти и горючие жидкости. Как стало известно 5-tv.ru, пожару присвоен второй уровень сложности.

Экстренные службы узнали о пожаре в 17:07. Загорелось складское помещение по адресу улица Салова, дом 51, корпус 3.

Сейчас огонь распространился на площади более двух тысяч двухсот квадратных метров. В ликвидации пожара задействованы 170 человек и 40 единиц техники. На место происшествия направлен пожарный поезд.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Буквально час назад 5-tv.ru сообщал, что площадь пожара в ангаре на Салова составляла около одной тысячи квадратных метров. Также было опубликовано видео с места происшествия.