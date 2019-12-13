«Моя девушка»: Валерий Яременко рассказал о дружбе с Екатериной Дуровой

Заслуженный артист РФ Валерий Яременко выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Екатерины Дуровой. Он рассказал о дружбе с ней на своей странице в Instagram.

«Выходя с тобой на сцену, я всегда был уверен, что ты меня увидишь, услышишь и поймешь… Ты удивительный, тонкий, нежный и надежный партнер», — начал свой пост Яременко.

Он рассказал, что однажды в гастрольной поездке попросил Екатерину позволить ему называть ее «моя девушка». Она ответила согласием; с тех пор так ее и повелось.

«Спасибо тебе за честные разговоры на любые темы. Спасибо за доверие, за юмор, за смех до коликов, за слезы, которые появлялись в твоих глазах. Спасибо. Ты ушла, но оставила о себе светлую память», — заключил Яременко.

Артист также опубликовал фрагмент переписки с Дуровой, в котором переживал из-за отсутствия возможности выйти с ней на сцену.

Instagram @yaremenko_v

Как сообщал 5-tv.ru, актриса Екатерина Дурова скончалась в возрасте 60 лет после тяжелой болезни. Дочь известного актера Льва Дурова почти всю жизнь посвятила игре в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Художественный руководитель учреждения Константин Богомолов ранее тоже выразил соболезнования в связи с кончиной талантливой актрисы.