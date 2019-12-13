Олимпийские чемпионы-фигуристы высказались о приостановке карьеры Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова достигла всевозможных высот в спорте и может принимать любые решения по поводу своей карьеры. Такое мнение высказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

« Она сделала в фигурном катании максимум — выиграла абсолютно все титулы. Дальше она может делать все, что захочет» , — приводит ТАСС высказывания Ягудина.

Знаменитый фигурист добавил, что Алина — взрослый человек и вправе руководить своей жизнью.

«А мы как люди, которые на протяжении последних нескольких лет смотрели на нее и сопереживали ей, если у нас есть сердце и мозги, можем только поддерживать любые ее решения» , — отметил он.

В свою очередь советская олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что решение Загитовой отображает новые правила жизни в спорте.

«Жизнь диктует свои правила, тренеры, спортсмены и их родители ведут себя в соответствии с ними. Нам как болельщикам остается только пожелать здоровья и удачи спортсменам» , — отметила она.

Роднина привела в пример решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой сменить тренера, за что болельщики обвинили ее чуть ли не предательстве.

«Я не хочу никого осуждать, но у нас результат идет впереди морали и впереди элементарной человечности», — подчеркнула она.

Она также напомнила, что хоть и завоевала свой первый титул полвека назад, однако болельщики до сих пор поздравляют ее с прошлыми наградами.

«За результатом должны стоять высокие человеческие качества. Размер скамейки запасных не должен влиять на ценность индивидуальности каждого спортсмена», — заключила Роднина.

17-летняя олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова 13 декабря объявила о временной приостановке карьеры.