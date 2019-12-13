Олимпийские чемпионы-фигуристы высказались о приостановке карьеры Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова достигла всевозможных высот в спорте и может принимать любые решения по поводу своей карьеры. Такое мнение высказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
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Знаменитый фигурист добавил, что Алина — взрослый человек и вправе руководить своей жизнью.
В свою очередь советская олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что решение Загитовой отображает новые правила жизни в спорте.
Роднина привела в пример решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой сменить тренера, за что болельщики обвинили ее чуть ли не предательстве.
Она также напомнила, что хоть и завоевала свой первый титул полвека назад, однако болельщики до сих пор поздравляют ее с прошлыми наградами.
«За результатом должны стоять высокие человеческие качества. Размер скамейки запасных не должен влиять на ценность индивидуальности каждого спортсмена», — заключила Роднина.
17-летняя олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова 13 декабря объявила о временной приостановке карьеры.