Один человек погиб и семь пострадали при пожаре в наркодиспансере в Тюмени

Один человек погиб и семь пострадали в при пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени. Возгорание произошло в здании, находящемся на улице Новая, дом 2, строение 3, в 23.00 вечера по местному времени. Об этом сообщили в МЧС.

В момент прибытия пожарных расчетов, из окна дома на втором этаже был виден дым. Спасателям удалось эвакуировать 110 человек, в том числе спасены — 13.

В течение 15 минут огнеборцам удалось локализовать пламя, а затем ликвидировать на площади десять квадратных метров.

В тушении пожара принимали участие 72 человека и 25 единиц техники.

Что стало причиной ЧП, в настоящий момент выясняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что около ста человек эвакуировали из-за горящего склада на Салова в Петербурге.