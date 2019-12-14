Американская модель и актриса Эмили Ратаковски вместе со своей коллегой приняла участие в соблазнительной фотоссесии. Перед камерой девушки продемонстрировали сексуальное нижнее белье, выполненное в бежево-коричневой гамме.

На своей странице в Instagram Ратаковски опубликовала короткий видеоролик, на котором позирует перед оператором, принимая самые эротичные позы. Она стоит спиной к камере и смотрит в объектив через плечо. В таком же положении запечатлена ее коллега по модельному бизнесу.

Instagram @emrata

Подписчики Ратаковски пришли в восторг, посмотрев ее новое видео. Некоторые отметили, что могут любоваться ее подтянутым телом вечно. Больше всего восхищения вызвали пышные светской львицы, которые, по мнению фанатов, явно выигрывают на фоне форм ее коллеги.

«Фантастика!»

«Вы меня возбуждаете!»

«Секси!»

«Кто с вами? Вы в сто раз красивее!»

«Попа — отпад!» — отметили пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эмили Ратаковски показала идеальное тело в нижнем белье.