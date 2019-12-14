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Космонавты весом более 70 килограммов не полетят на Луну

, 6:39 | Нюра Незванова Видео 10

Вес каждого космонавта вместе со скафандром не должен превышать 80 килограммов.

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Фото, видео: ТАСС/Новодережкин Антон, roscosmos.ru

Космонавты, чей вес превышает 70 килограммов, не смогут отправиться на Луну на корабле «Орел». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Ракетно-космическую корпорацию «Энергия».

Дело в том, что космический корабль имеет ряд ограничений по весу. На орбиту естественного спутника Земли можно отправить не более 420 килограммов.

По подсчетам экспертов, при таком раскладе вес космического путешественника вместе со скафандром (десять килограммов), не может превышать 80 килограммов. Соответственно масса тела космонавта максимально может быть 70 килограммов.

На данный момент в ряды российских исследователей космоса принимаются кандидаты, чей вес варьируется от 50 до 90 килограммов.

Сообщается, что «Орел» планируют отправить на орбиту в 2023 году, тогда же ожидается высадка на Луну космонавтов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что космический корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками пристыковался к МКС.

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