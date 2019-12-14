Эксперт по развитию СМИ при Госдуме предложил снять свой сериал «Слуга народа»

Снять российскую версию сериала «Слуга народа» предложил блогер и член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. В главной роли он видит Максима Галкина, сообщает интернет-портал «Дни.ру».

По задумке Манукяна, действие фильма должно разворачиваться в 2042 году. Герой просыпается рядом с Аллой Пугачевой в своем замке от стука в дверь. Неожиданный посетитель поздравляет его с назначением на должность президента РФ. Примадонна при этом становится первой леди.

Эксперт припомнил, что Пугачева как раз недавно изъявляла желание сняться у Никиты Михалкова, а режиссер заявил, что готов ее снимать лишь в образе комичной старухи. Аллу Борисовну можно при помощи грима состарить на 20 лет, предлагает Манукян.

На вторых ролях, по его мнению, могли бы поучаствовать в создании сериала Филипп Киркоров, Николай Басков и Верка Сердючка.

«Вот это будет феерия!», — цитирует издание эксперта Госдумы.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Вадим Манукян предлагал лишить звания народной артистки СССР певицу Софию Ротару — за антироссийскую позицию.