«Золотая блондинка в шоколаде!» в соцсети обсуждают архивное фото Собчак

Подписчики Ксении Собчак бурно обсуждают архивное фото, которое телеведущая выложила на своей странице в Instagram.

«Как молоды мы были!» — подписала снимок Ксения, добавив хештег #янежалеюниочем.

На фотографии телеведущая — совсем еще юная — позирует в интерьере в золотистых тонах. При этом на ней коротенькое платье в цвет золота с глубоким вырезом, практически открывающем грудь, и высоким разрезом на бедре. На шее Ксении — массивная цепь.

Instagram @xenia_sobchak

Многие поклонники Собчак сразу вспомнили времена, когда смотрели ее шоу «Блондинка в шоколаде»

«Золотая блондинка в шоколаде!»

«Я вырос на шоу „Блондинка в шоколаде“! Это было шикарно!»

«Ксения Анатольевна, а о чем можно жалеть, глядя на это фото?!»

«Вы и сейчас красотка», — пишут комментаторы.

Впрочем, как всегда, критики тоже не молчат.

«С такими деньгами любая Золушка будет шикарной, а вот без денег слабо быть эффектной?»

«Похожа на Волочкову»;

«Это ужасно. Как и все остальное»;

«Барби», — иронизируют пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписчики Ксении Собчак впервые за долгое время остались довольны тем, как выглядит телеведущая.