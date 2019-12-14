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Колин Ферт разводится после 22 лет брака

, 13:23 | Анастасия Игонина 720

Актер и его супруга Ливия официально сообщили о расставании.

Фото: www.globallookpress.com / Gary Mitchell

Британский актер Колин Ферт расходится с женой. Об этом сообщило издание Hello.

Известно, что со своей супругой Ливией 59-летний артист пробыл в браке 22 года. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения. По данным британского журнала, пара просит уважать их право на частную жизнь и не вдаваться в подробности. Другие комментарии Колин и Ливия Ферт давать не стали.

У супругов двое детей — 18-летний Лука и 15-летний Маттео. Также, по слухам, Ливия уже несколько лет состоит в романтических отношениях с другим мужчиной.

Ранее 5-tv.ru писал о разводе хоккеиста Никиты Зайцева и его экс-пассии Маргариты Готовцевой. Женщина заявила, что двое ее несовершеннолетних детей от спортсмена были похищены.

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