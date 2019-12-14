«Чудовищная несправедливость»: Дмитрий Харатьян о смерти Екатерины Дуровой

Народный артист РФ Дмитрий Харатьян в беседе с 5-tv.ru прокомментировал известие о смерти актрисы Екатерины Дуровой. По словам звезды «Зеленого фургона», с артисткой он познакомился в 1983 году. Актерам на тот момент было по 23 года.

«Мы снимались в фильме „Зеленый фургон“, ставшим легендарным впоследствии и совсем недавно мы закончили работу над продолжением этого фильма, который называется „Зеленый фургон. Совсем другая история“. Из всех участников прежнего первого состава оставалось в живых только нас двое — я и Катя Дурова. Пожалуй, еще Регимантас Адомайтис, который в Прибалтике живет», — сказал Дмитрий Харатьян.

Исполнитель роли Володи Патрикеева отметил, что ему всегда горько и печально, когда люди уходят из жизни. Дмитрий Харатьян видит в этом некую, по его словам, чудовищную несправедливость.

«Горько и печально осознавать, что уже нет этого человека, но она останется с нами и остается навсегда уже теперь в ролях, в памяти в нашей. В новом „Зеленом фургоне“ вы ее сможете все увидеть. Это будет лучшая память о ней, как об актрисе, как о человеке замечательном», — сказал Дмитрий Харатьян.

Артист добавил, что очень дружил и с отцом Екатерины — Львом Дуровым, с которым много вместе снимался. Дмитрий Харатьян выразил надежду, что души ушедших из жизни актеров встретятся на небесах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказала Наталья Кийко о съемках с Екатериной Дуровой.