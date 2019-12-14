«Никто не знал, что она больна»: Наталья Кийко о съемках с Екатериной Дуровой

Смерть заслуженной артистки РФ Екатерины Дуровой не оставила равнодушными никого из тех, кто знал дочь Льва Дурова. Коллеги актрисы по театру и кино тепло вспоминают так рано ушедшую звезду.

Наташе Кийко посчастливилось работать с Екатериной Дуровой над продолжением истории о Володе Патрикееве из знаменитого фильма «Зеленый фургон» 1988 года с Дмитрием Харатьяном в главной роли.

«Когда я только приехала на съемочную площадку #зеленыйфургонсовсемдругаяистория первый человек, который проявил ко мне участие была Екатерина Львовна Дурова. Она позвала меня с ней искупаться в море, а потом мы вареного рака подсовывали Дмитрию Вадимовичу Харатьяну в пиджак. Было очень весело!» — написал артистка на своей странице в Instagram.

Instagram @kiikona

Наташа Кийко также вспоминает, что очень удивилась, насколько Екатерина Львовна была просто в общении.

«Я тогда обалдела, что Заслуженная Артистка России, которую я столько раз видела в советском кино, общается со мной на равных», — написала молодая актриса (сохранена орфография автора — Прим.ред.).

По словам Кийко, Екатерина Львовна никогда не говорила о своей болезни.

«Никто не знал, что она больна. Она никогда об этом не говорила», — отметила партнерша Дуровой по съемочной площадке.

Сиквел о непримиримом борце с преступностью под названием «Зеленый фургон совсем другая история» выйдет в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие творческие планы вынашивала актриса театра на Малой Бронной Екатерина Дурова.