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«Никто не знал, что она больна»: Наталья Кийко о съемках с Екатериной Дуровой

, 10:44 | Марина Неруцких Фото 2 782

Артистки вместе работали над продолжением фильма «Зеленый фургон совсем другая история», который должен выйти в 2020 году.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; Instagram @kiikona

Смерть заслуженной артистки РФ Екатерины Дуровой не оставила равнодушными никого из тех, кто знал дочь Льва Дурова. Коллеги актрисы по театру и кино тепло вспоминают так рано ушедшую звезду.

Наташе Кийко посчастливилось работать с Екатериной Дуровой над продолжением истории о Володе Патрикееве из знаменитого фильма «Зеленый фургон» 1988 года с Дмитрием Харатьяном в главной роли.

«Когда я только приехала на съемочную площадку #зеленыйфургонсовсемдругаяистория первый человек, который проявил ко мне участие была Екатерина Львовна Дурова. Она позвала меня с ней искупаться в море, а потом мы вареного рака подсовывали Дмитрию Вадимовичу Харатьяну в пиджак. Было очень весело!» — написал артистка на своей странице в Instagram.

Instagram @kiikona

Наташа Кийко также вспоминает, что очень удивилась, насколько Екатерина Львовна была просто в общении.

«Я тогда обалдела, что Заслуженная Артистка России, которую я столько раз видела в советском кино, общается со мной на равных», — написала молодая актриса (сохранена орфография автора — Прим.ред.).

По словам Кийко, Екатерина Львовна никогда не говорила о своей болезни.

«Никто не знал, что она больна. Она никогда об этом не говорила», — отметила партнерша Дуровой по съемочной площадке. 

Сиквел о непримиримом борце с преступностью под названием «Зеленый фургон совсем другая история» выйдет в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие творческие планы вынашивала актриса театра на Малой Бронной Екатерина Дурова.

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