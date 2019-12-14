Карты, вареники, две спички: десять простых гаданий на Рождество

Рождество — это не только всеми любимый праздник, но и прекрасное время для того, чтобы узнать свою судьбу. Десять простых и результативных гаданий составил портал Lisa.ru.

1. Гадание на свечах на имена

Этот способ считается одним из самых древних. Он позволяет узнать имя своего суженого из нескольких вариантов. Имена нужно нацарапать иголкой на свечах, а под них положить записочки с продублированными именами. После этого нужно зажечь свечи, одновременно проговаривая вслух просьбу указать имя суженого. Его будут звать так, какая свеча догорит быстрее.

2. Гадание на свечах на суженого

Второе гадание отличается большей информативностью. Для него понадобится одна тонкая свеча и глубокое блюдце с водой. Свечу нужно держать так, чтобы воск с нее капал в воду. Во время этого процесса нужно думать о своем избраннике. Как только свеча догорит, ее нужно перевернуть и опустить в воду. Далее дело только за толкованием увиденного.

3. Гадание на обычных картах

Из игральной колоды нужно взять четыре короля и четыре валета. Каждую карту нужно подписать именами конкретных людей. После этого останется только смешать карты и вытянуть одну из них. Женская интуиция подскажет, какая разница между пиковым королем и бубновым валетом.

4. Гадание на спичках

Этот способ позволяет понять, какими дальше будут отношения с парнем или мужем. Для ритуала потребуется две спички: ими нужно одновременно чиркнуть по коробку. Далее следует внимательно наблюдать за пламенем. В его силуэтах можно увидеть ссору, объятья, или страстный поцелуй.

5. Гадание на картах таро

Это очень простой способ: нужно задавать вопросы и вытягивать по одной карте. Изображение на картах дают мгновенный ответ. Если нужен более детальный ответ, точное значение карты можно узнать в интернете.

6. Гадание на варениках

Самое эмоциональное гадание, пропитанное духом Рождества. Нужно налепить вареники и положить в несколько из них монетки разного достоинства. После этого останется пригласить домой компанию друзей и накормить их. Вареники укажут на обладателей денежных потоков в наступающем году. Только гостей нужно предупредить о наличии монет в еде.

7. Гадание по звонку

Самое простое гадание: можно даже не вставать с кровати. Нужно заказать желание с вопросом: «Сбудется ли?». Человек, который первым позвонит в Рождество, укажет на ответ. Если мужчина, то нет. Если женщина, то да, но с препятствиями. Если ребенок — однозначное да.

8. Гадание на маятнике

Для этого гадания понадобится маятник и лист бумаги. На нем нужно нарисовать круг, и поднять маятник над центром. Затем нужно задавать вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет». Если маятник ходит по кругу — ответ «да», если движется из стороны в сторону — ответ «нет».

9. Гадание на морской гальке

Для этого способа понадобится мешочек с морскими камешками. Один из них нужно пометить маркером. Теперь перед сном нужно загадать желание, и положить мешочек под подушку. Утром нужно вытянуть один камушек. Если попался помеченный, то желание наверняка сбудется.

10. Гадание на книге

Загадайте число и возьмите в руки любую художественную книгу. Ее нужно открыть на произвольной странице и прочитать строчку под заданным номером. Если получилась бессмыслица, можно прочитать три строки выше или ниже.

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