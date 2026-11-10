«Известия»: ребенок может унаследовать черты бабушек и дедушек

Ребенок может совершенно не походить на своего биологического отца, и это не повод подозревать мать в неверности. Внешность человека определяется сложным сочетанием генов обоих родителей, а некоторые наследственные признаки проявляются только через несколько поколений. Об этом рассказали генетики в беседе с «Известиями».

По словам специалистов, цвет глаз, форма лица, рост и другие особенности внешности не позволяют достоверно установить отцовство. Для этого необходимо исследование ДНК.

Ученые объяснили, почему дети иногда больше напоминают бабушек и дедушек, можно ли унаследовать черты неродного отца и существуют ли случаи, когда анализ ДНК дает неожиданный результат.

Почему ребенок может быть совсем не похож на отца

Генетик Национального центра генетических исследований MyGenetics Анастасия Сивакова объяснила, что каждый ребенок получает примерно половину ядерной ДНК от матери и половину от отца.

Однако сочетание унаследованных вариантов генов каждый раз оказывается уникальным. Поэтому даже родные братья и сестры могут заметно отличаться друг от друга.

Генетик Ирина Колесникова из НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России отметила, что внешность зависит от целого ряда механизмов наследования. Например, некоторые варианты генов могут проявляться только тогда, когда ребенок получает соответствующие варианты от обоих родителей.

Другие признаки, включая рост, форму лица и телосложение, зависят от взаимодействия большого количества генов.

«Да, бывают случаи, когда ребенок фенотипически совершенно не похож на биологического отца, будучи его генетическим потомком», — подчеркнула Колесникова.

При этом внешнее сходство с матерью не означает, что ребенок получил от нее больше генетического материала.

Почему дети иногда похожи на бабушек и дедушек

Некоторые особенности внешности могут проявляться через поколение. Например, у ребенка могут оказаться светлые волосы, хотя оба родителя темноволосые.

Это возможно благодаря сочетанию наследственных вариантов, которые не проявились у самих родителей. Важную роль играет и рекомбинация ДНК — процесс, при котором во время образования половых клеток происходит обмен участками между хромосомами.

В результате ребенок получает новое сочетание генетических вариантов, унаследованных от предыдущих поколений. По словам Колесниковой, иногда такая комбинация делает внешность ребенка совершенно непохожей на внешность отца.

Кроме того, на проявление наследственных признаков могут влиять условия окружающей среды и особенности регуляции активности генов.

Может ли у ребенка быть два биологических отца

Еще один распространенный миф связан с так называемым частичным отцовством. Согласно этому представлению, ребенок якобы может получить наследственные признаки сразу от двух мужчин, с которыми женщина состояла в отношениях. Однако эксперты объясняют, что для обычного зачатия такая ситуация невозможна.

«Термин „частичное отцовство“ не признан в научной генетике в буквальном смысле», — рассказала Сивакова.

Генетический материал будущего ребенка формируется при слиянии яйцеклетки и сперматозоида. Поэтому мужчина, который состоял в отношениях с женщиной до или после зачатия, не может передать ребенку свои наследственные признаки.

Гинеколог Любовь Ерофеева также опровергла представление о том, что сильная любовь женщины к другому мужчине способна повлиять на внешность ее будущих детей.

Однако неродной отец действительно может повлиять на поведение ребенка. Например, дети способны перенимать манеру речи, жесты, мимику и привычки человека, который участвует в их воспитании. Но это происходит благодаря обучению, а не генетическому наследованию.

Почему даже ДНК-тест иногда вызывает вопросы

Современные генетические исследования позволяют установить биологическое отцовство с высокой точностью. Однако в крайне редких случаях специалисты сталкиваются с необычными генетическими особенностями.

Одна из них — химеризм. Так называют состояние, при котором в организме человека присутствуют клетки с различающимися наборами ДНК. Подобное возможно, например, при слиянии двух эмбрионов на раннем этапе развития.

Если мужчина является генетической химерой, его половые клетки в исключительных случаях могут содержать ДНК, отличающуюся от той, которую обнаружат при исследовании других тканей. Это способно осложнить установление отцовства.

Дополнительные трудности иногда возникают при мозаицизме — наличии в организме клеток с различающимся генетическим составом.

На результаты анализа также могут влиять особенности биоматериала, в том числе после трансплантации костного мозга. В подобных ситуациях специалисты используют дополнительные исследования, чтобы разобраться в происхождении генетических различий.

Как устанавливают отцовство с помощью ДНК

Основным методом подтверждения родства остается анализ STR-маркеров. Это короткие повторяющиеся участки ДНК, количество повторов в которых различается у разных людей.

Для установления отцовства специалисты сравнивают определенные участки ДНК ребенка и предполагаемого отца. При необходимости исследуют и материал матери.

«В основе метода лежит изучение полиморфных локусов — участков ДНК с STR, уникальных для каждого человека», — объяснила Сивакова.

Для тестирования могут использоваться кровь, слюна и другие подходящие биологические образцы. По словам Ирины Колесниковой, стандартное исследование обычно занимает от трех до пяти рабочих дней.

При использовании ускоренных лабораторных методов срок может сокращаться до суток. При этом для юридически значимого результата необходимо соблюдать установленный порядок идентификации участников и сбора образцов.

Можно ли установить отцовство до рождения ребенка

Современные технологии позволяют проводить генетические исследования еще во время беременности. Один из способов — неинвазивный пренатальный тест. Он основан на анализе фрагментов ДНК плода, которые присутствуют в крови беременной женщины.

По словам Сиваковой, такое исследование может проводиться с десятой недели беременности. Также существуют инвазивные методы, включая амниоцентез и биопсию ворсин хориона.

Однако они связаны с вмешательством в течение беременности и имеют определенные риски, поэтому выбор метода необходимо обсуждать с врачом.

От кого зависит пол ребенка

Генетики также объяснили, почему неправильно обвинять женщину в том, что в семье рождаются только девочки или только мальчики.

При наиболее распространенном варианте хромосомного определения пола яйцеклетка несет X-хромосому, а сперматозоид может содержать X- или Y-хромосому. Именно сочетание этих хромосом обычно определяет хромосомный пол будущего ребенка.

Поэтому вероятность рождения мальчика или девочки не зависит исключительно от особенностей организма матери.

При этом специалисты напоминают, что наследование сложных признаков, включая внешность и интеллектуальные способности, нельзя свести к действию одного гена. Даже полное отсутствие внешнего сходства с отцом не доказывает отсутствие биологического родства.

Достоверный ответ на этот вопрос может дать только правильно проведенное генетическое исследование.

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