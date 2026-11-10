Неужели так дешево? Во сколько обойдется новогоднее застолье

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 38 0

Самым дорогим блюдом, которые неизменно многие российские хозяйки готовят для этого праздника является холодец.

Стоимость новогоднего стола

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Традиционное меню на новогоднее застолье обойдется в 2848 рублей

Традиционный новогодний стол на четверых обойдется в 2848 рублей. Об этом сообщило издание Газета.ру.

В эту сумму уложились продукты на три салата: оливье, селедку под шубой и крабовый, одно горячее блюдо — мясо по-французски, а также бутерброды с красной рыбой, холодец и безалкогольное игристое вино.

Самым дорогим блюдом является холодец. Он обойдется в 1113 рублей, большая часть из которых тратится на килограмм говядины на кости — 949 рублей. Затем идут мясо по-французски — 387 рублей и вино — 330 рублей. Чуть дешевле будут бутерброды со слабосоленой рыбой, расходы на которые равны — 326 рублям.

Самым дорогим салатом из списка является крабовый, на него придется потратить 279 рублей. На селедку под шубой потребуется 275 рублей, а на оливье — 138 рублей.

Всего застолье на одного человека обойдется в 712 рублей.

Однако в данной аналитики стоимость одного блюда вычислялась с учетом необходимого объема продуктов. Например, на оливье требуется всего 120 граммов майонеза, а на бутерброды — 50 граммов масла. Если приобретать все с нуля упаковками, затраты могут превышать представленные тут суммы.

Традиционный новогодний салат русского застолья — оливье сейчас мало чем похож на ранние версии рецепта. Несмотря на простые ингредиенты и большую популярность, это блюдо нельзя назвать очень полезным. Однако и этот салат можно модернизировать и сделать более безопасным для здоровья.

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