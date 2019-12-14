«Какие же вы красивые»: внук Пугачевой показал нежные фото с женой

Внук Аллы Пугачевой — Никита Пресняков — опубликовал на своей странице в Instagram нежные снимки с молодой женой, а потом не удержался и похулиганил, прокомментировав пост набором не связанных между собой символов.

На снимках со своей супругой Никита позирует в черном костюме, а его супруга для фотосессии выбрала светлое платье без рукавов. В кадре влюбленные позируют обнявшись. Романтичные снимки Пресняков решил подписать самым неожиданным образом.

«Hdisicjhdheifkshdhxjxkdbejskxhxhdjsjebdvssgjwksvxhuxibxjdsikdbdvxjxkdkjewbhj оалалвдвьсошсзвдвцлвлвщсоврцлцщцдцьвдсзсдвлаоуоцлдцдцдчдоовщвзжслсьчл!!! 111» — значится в тексте публикации.

Instagram @npresnyakov

Многих пользователей такой подход сильно удивил. Однако более находчивые фолловеры артиста решили поддержать креативную манеру ведения социальных сетей.

«Хорошо сказано, особенно про плащахмжпх и pfdlfifofk!»

«А вот поменяйтесь одеждой и сфотографируйтесь. Вот тогда будет полный опрщолдпвоьмп!»

«Вас можно цитировать? Со ссылкой на автора», — шутят подписчики.

Однако большинство поклонников знаменитой пары все же отдали должное не подписи, а самим снимкам.

«Очень красивая пара»;

«Какие вы красивые»;

«Прекрасная пара!»

«Великолепная пара!» — умилились юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена внука Пугачевой устроила фотосессию в нежном образе на коньках.