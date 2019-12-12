Жена внука Пугачевой устроила фотосессию в нежном образе на коньках

Жена внука Пугачевой предстала перед подписчиками в романтическом образе. Алена решила устроить предпраздничную новогоднюю фотосессию под открытым небом. Девушка позирует на главном столичном катке в белых коньках и нежно-голубом платье с пышной юбкой. Роликом с бекстейджа она поделилась в сторис на своей странице в Instagram.

«Сегодня такую красоту снимаем», — подписала пост девушка.

Instagram @alenaakrasnova

Обладательница модельной внешности часто участвует в фотосессиях. Недавно супруга Преснякова снялась в необычном для нее дерзком «луке». В посте она заявила, что уже вовсю начала подготовку к Новому году и продумывает образ для праздничного вечера.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена внука Аллы Пугачевой показала, в каком виде ходит на даче.