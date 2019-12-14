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«Британская Кардашьян» с едва не выпавшей из платья грудью свела с ума фанатов

, 20:55 | Анастасия Игонина Видео 2 265

Вырез на наряде оказался настолько велик, что пышные формы модели оказались практически обнажены.

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Фото, видео: Instagram @demirosemawby

«Британская Кардашьян» снова лишила покоя своих поклонников. Деми Роуз опубликовала сексуальный ролик, на котором глубина декольте ее наряда практически не скрывает грудь модели.

В ролике Роуз сидит на кровати, снимая себя на камеру. В кадр девушка попадает примерно по пояс. Хорошо виден ее наряд — легкое желтое платье на тонких бретелях.

Очевидно, что белье «британская Кардашьян» надевать не стала: вырез на платье оказался таким глубоким, что грудь едва не выпадает из него. Фактически, наряд Деми оставляет на виду почти весь бюст.

Также в профиле модели появился ролик, на котором она в том же платье едет в машине еще с одной девушкой. В этом видео Роуз также не стесняется своего откровенного наряда и весело смеется.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полностью обнаженная «британская Кардашьян» свела фанатов с ума.

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