Полностью обнаженная «британская Кардашьян» свела фанатов с ума

Модель Деми Роуз, известная на просторах интернета как «британская Кардашьян», ежедневно пополняет контент в социальных сетях откровенными фотографиями. Девушка мечтала, что после университета попробует свои силы в модельном бизнесе, однако вместо того, чтобы ходить по подиуму, она покоряет своей красотой пользователей в Instagram.

На новом фото в социальной сети блогер нисколько не прикрывает свои «аппетитные» формы одеждой. Весь наряд звезды соцсетей состоит из чулков и перчаток цвета фуксии. Самые приватные места — полностью оголены.

Instagram @demirosemawby

Армия поклонников «британской Кардашьян», число которых насчитывает более 11 миллионов, не могла пройти мимо такого горячего снимка. Мужская половина человечества при виде сексуальных ягодиц и пышной груди модели едва не потеряла дар речи. Фото превзошло все ожидания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Деми Роуз провела фотосессию на пляже полностью обнаженной.