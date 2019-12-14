Скончался Олимпийский чемпион 1956 года футболист Юрий Беляев

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев умер на 86 году жизни. Информация об этом опубликована в микроблоге ПФК ЦСКА в Twitter.

«Сегодня ушел из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, обладатель Кубка СССР-1955 в составе ЦСКА Юрий Иванович Беляев. Выражаем искренние соболезнования семье и близким прославленного футболиста», — говорится в сообщении футбольного клуба.

За свою карьеру игрока Беляев провел за ЦСКА 111 матчей в чемпионатах СССР, ему принадлежит авторство в 52 голах. Перешел на тренерскую работу в 1961 году. С 1974 по 1980 год был главным тренером ВС СССР.

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