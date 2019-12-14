Ирина Слуцкая показала талисман, который «заколдовывал» для нее лед

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая показала талисман, который помогал ей успешно выступать. Фото с ним она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Это маленькая резиновая собачка, когда-то давно подаренная мне моим тренером Эанной Громовой, которую я с детства брала на каждое свое выступление», — рассказала о своем талисмане Слуцкая.

Спортсменка отметила, что ставила игрушку прямо на лед. Она надеялась, что собачка «заколдует» его для удачного выступления.

«Знаете, я верила в это настолько сильно, что таскала ее за собой буквально повсюду, до тех пор, пока она совсем не порвалась», — призналась Слуцкая, добавив, что сейчас талисман хранится у ее родителей.

Она также сообщила, что спортсмены — «очень суеверный народ». Фигуристы не только используют талисманы, но и стараются выходить на лед только с «правильной» ноги, не стирают свои костюмы и придерживаются других правил.

Instagram @slutskayaofficial

В комментариях талисман Слуцкой называют «милым», а также обсуждают веру в приметы.

«Такая милая зверушка»;

«Вот такая собачка из далеких 1980-х есть у меня!» — написали пользователи.

Другая подписчица добавила, что очень часто тянула билет с 13-м номером, а еще живет с черным котом.

«У меня тоже живет черный кот, красавчик! И на Олимпиаде я выступала под 13-м номером!» — ответила ей фигуристка.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Ирина Слуцкая рассказала, на кого похожа ее новорожденная дочь. Третьего ребенка спортсменка подарила бизнесмену Алексею Говырину.