Ирина Слуцкая рассказала, на кого похожа ее новорожденная дочь

Российская фигуристка Ирина Слуцкая недавно родила третьего ребенка. Спортсменка подарила дочку бизнесмену Алексею Говырину, за которого вышла замуж в 2018 году. В интервью порталу Teleprogramma.pro знаменитость рассказала, кто помогает ей в воспитании девочки и на кого из родителей малышка похожа больше.

«Малышку назвали Кира, она больше похожа все же на папу», — отметила Слуцкая.

Фигуристка добавила, что ухаживать за младенцем ей помогают старшие дети: они кормят сестренку из бутылочки, гуляют с ней и порой дерутся за возможность покачать малышку или взять ее на руки. Наследники Слуцкой ждали появления Киры и были готовы к радостному событию.

Instagram @slutskayaofficial

После 17 лет брака с тренером по боксу Сергеем Михеевым двукратная чемпионка мира воспитывает сына Артема и дочь Варвару. В 2018-м Слуцкая обрела счастье с бизнесменом Алексеем Говыриным, у которого тоже есть дети от прошлых отношений. А под конец 2019 года 40-летняя спортсменка сообщила, что стала мамой в третий раз.

Ранее 5-tv.ru писал, что Слуцкая показала фото с новорожденной малышкой.