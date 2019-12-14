Склад с сыпучими продуктами полыхает в Башкортостане

Склад сыпучих продуктов горит в Иглинском районе Республики Башкортостан. Как стало известно 5-tv.ru, возгорание зафиксировано в селе Акбердино. По предварительной информации, площадь пожара составляет 700 квадратных метров. Произошло обрушения части конструкций. На месте работают экстренные службы. Данных о погибших и пострадавших пока нет.