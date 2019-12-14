Склад сыпучих продуктов горит в Иглинском районе Республики Башкортостан. Как стало известно 5-tv.ru, возгорание зафиксировано в селе Акбердино. По предварительной информации, площадь пожара составляет 700 квадратных метров. Произошло обрушения части конструкций. На месте работают экстренные службы. Данных о погибших и пострадавших пока нет.
Склад с сыпучими продуктами полыхает в Башкортостане
Сегодня, 21:00 | Марина Неруцких Происшествия Срочная новость 54
По предварительной информации, площадь пожара составляет 700 квадратных метров.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /dumskaya.net, МЧС РФ
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