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  4. После обстрела автомобиля рэперов HammAli и Navai возбуждено уголовное дело

После обстрела автомобиля рэперов HammAli и Navai возбуждено уголовное дело

, 22:23 | Нюра Незванова 52

Инцидент со стрельбой, по словам музыкантов, произошел после концерта в Липецке.

Фото: Instagram @navaib

Полиция возбудила уголовное дело после обращения рэперов HammAli и Navai, которые сообщили, что их автомобиль обстреляли неизвестные после концерта в Липецке.

Правоохранители установили личность мужчины, который предположительно устроил нападение на музыкантов. В отношении 27-летнего подозреваемого возбудили дело по статье «Хулиганство».

В данный момент ведется проверка по факту происшествия. Однако источник агентства РИА Новости сообщил, что во время осмотра машины HammAli и Navai, следов от пуль на иномарке не нашли.

Как изложили рэперы в заявлении, огонь по ним велся из проезжающей рядом машины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин рассказал о состоянии сына Валерии после второго ДТП за неделю.

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