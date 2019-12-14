После обстрела автомобиля рэперов HammAli и Navai возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело после обращения рэперов HammAli и Navai, которые сообщили, что их автомобиль обстреляли неизвестные после концерта в Липецке.

Правоохранители установили личность мужчины, который предположительно устроил нападение на музыкантов. В отношении 27-летнего подозреваемого возбудили дело по статье «Хулиганство».

В данный момент ведется проверка по факту происшествия. Однако источник агентства РИА Новости сообщил, что во время осмотра машины HammAli и Navai, следов от пуль на иномарке не нашли.

Как изложили рэперы в заявлении, огонь по ним велся из проезжающей рядом машины.

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