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Иосиф Пригожин рассказал о состоянии сына Валерии после второго ДТП за неделю

, 11:15 | Василий Заика Видео 268

По словам музыкального продюсера, Арсений Шульгин стал участником новой аварии сразу после выписки из больницы.

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Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью изданию «Газета.ru» прокомментировал состояние сына своей супруги — певицы Валерии Арсения Шульгина. Молодой человек стал участником второго ДТП за неделю сразу после выписки из больницы.

«В нормальном состоянии сейчас находится, если честно не знаю даже, что такое происходит. Не знаю, что явилось причиной. Только выписались (из больницы — Прим.ред.), и в них врезались», — сказал Иосиф Пригожин.

Арсений Шульгин 8 декабря попал в аварию, когда ехал со своей девушкой и компанией друзей в Петербург по новой трассе М-11. На подъезде к Северной столице машину занесло, и она ударилась об отбойник. Молодые люди были госпитализированы. Арсений написал в Instagram, что у его девушки сломана рука, а ему врачи зашили губу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Валерии обеспокоил поклонников новым ДТП в пятницу, 13-го. При этом Арсений Шульгин скептически отнесся к рассуждениям подписчиков о том, что это может быть порча.

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