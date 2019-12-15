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Школьник погиб в Москве в результате выстрела из боевого пистолета

, 0:18 | Нюра Незванова 88

По предварительной информации, оружие принадлежало отцу подростка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Ученик девятого класса погиб в результате выстрела из боевого пистолета у себя на дома на юго-западе Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, в комнате в этот момент вместе с погибшим находился его приятель.

По предварительным данным, оружие могло принадлежать отцу погибшего.

Сообщается, что подростки играли с пистолетом, и в какой-то момент он выстрелил, пишет ТАСС.

На месте происшествия в настоящий момент работают сотрудники Следственного комитета, с мальчиком беседуют психологи.

Следователи также выясняют, было ли у отца погибшего разрешение на боевое оружие, а также в каких условиях оно хранилось.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после обстрела автомобиля рэперов HammAli и Navai возбуждено уголовное дело.

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