Fashion-астролог рассказала о модных трендах в год Металлической Крысы

Fashion-астролог Вера Хубелашвили рассказала об изменениях модных тенденций, которые произойдут в 2020 году. Об этом пишет радио Sputnik.

По словам эксперта, в год Белой Металлической Крысы общество захлестнет новая волна популярности татуировок и татуажа. Специалист объяснила это тем, что символом года станут астрологические «металл и вода». Новый год также принесет много инновационных и оригинальных вещей. Это произойдет потому, что год Крысы по китайскому календарю запустит новый 12-летний цикл.

«С новым циклом Крысы мы обязательно узнаем о новых долгосрочных тенденциях, которые будут заложены в 2020 году. В этом году будет больше предпочтения длинным платьям. Будет присутствовать женственность в нарядах», — уверена Хубелашвили.

Астролог утверждает — 2020-й «преподнесет что-то привычное, но так, как мы еще не видели».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что астролог объяснил, в чем следует встречать Новый год 2020.