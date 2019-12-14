Фэшн-астролог Вера Хубелашвили дала рекомендации во выбору наряда для новогодней вечеринки. По словам эксперта, год Металлической крысы следует встречать в одежде серебристого, золотого, белого или черного оттенков. Также можно остановиться на нарядах голубого и бирюзового цветов. Такая гамма позволит расположить к себе «требовательное и придирчивое» животное, сообщает радио Sputnik со ссылкой на астролога.

«Можно встречать год в сочетании различных контрастов, и это будет полезно. Можно позволить себе дорогое украшение с достаточно скромным одеянием или изысканное платье», — отметила Хубелашвили.

Что касается ароматов, то в их выборе также следует учитывать предпочтения крысы, посоветовала специалист. По словам астролога, животное любит запахи лотоса, миндаля и нероли. Поэтому, чтобы вызвать его благосклонность, необходимо отказаться от классических духов.

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