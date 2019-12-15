Мнение Мараховского: почему Грету Тунберг назвали человеком года по версии Time

Уважаемые зрители, на уходящей неделе, как мы уже все знаем, американский журнал Time назвал человеком года шведскую девушку Грету Тунберг. Ее все еще зовут «школьницей» и «девочкой», но это уже не совсем правильно, потому что, во-первых, в школу она довольно давно не ходит, а во-вторых, ей вот-вот стукнет семнадцать, а в этом возрасте у многих сверстников Греты в разных уголках планеты уже трудовой стаж и собственные дети.

Что тут важно: Time неоднократно писал о том, что он выбирает «персонами года» не лучших, а тех, кто определяет, по мнению редакции, облик этого самого года. По этой причине человеком года однажды становились: Гитлер, персональный компьютер, а также обобщенный «ты», то есть пользователь интернета, наполняющий его своим контентом.

Но, конечно, в основном это звание доставалось титанам большой политики, большой науки и большой экономики. Президентам, генсекам, миллиардерам и ученым. Всем, кому, волей или неволей, довелось что-нибудь знаковой сделать.

Грета Тунберг в этом смысле уникальна. Она первая персона года за 92 года, которая известна не тем, что что-то сделала, а тем, что не сделала, то есть не ходила в школу, протестуя против глобального потепления. В этом смысле она, безусловно, портрет поколения: сейчас идея изменить мир, сидя на диване или лежа на асфальте, широко популярна. Но, конечно, этого было бы недостаточно.

Фото: Грету Тунберг объявили путешественницей во времени

Однако эта замкнутая шведская девица с пачкой модных диагнозов является символом и эгидой мощнейшего «зеленого» лобби, которое уже ворочает в этом мире триллионами долларов и хочет еще. Тут надо понять, что большая часть так называемой зеленой энергетики растет не на какой-то там рыночной конкуренции с энергетикой обычной. Она растет конкретно под требования отказа от угля, нефти, даже от мирного атома, и даже нередко от природного газа.

Она растет под запугивания широких зрительских и читательских масс в развитых странах — которым сейчас с утра до ночи внушают по несколько раз на дню, что от сжигания угля и нефти повысится углекислота в воздухе, а от этого воздух потеплеет, а от этого растают полярные льды,

Европу одновременно зальет и засушит, вымрет вся жизнь и человечеству тоже придет конец. Зеленые лобби требуют от правительств льгот и субсидий, и речь там идет о многих миллиардах долларов и евро в год. Поэтому да, Грета — персонаж года. Ибо олицетворяет собой одну из самых яростных мировых войн за деньги. Сейчас она, кстати, прессует со своими сторонниками Канаду, Норвегию, Бразилию, Францию, Германию, Аргентину и Турцию, требуя от них сворачивать добычу нефти и использование ископаемого топлива.

Президент Бразилии вышел из себя и обозвал ее соплячкой — за что его все гневно осудили. Кстати: Грета требует от стран угробить свои экономики, основываясь на том, что нынешние углеводородные экономики крадут у детей будущее. Правда, любому идиоту ясно, что отказ от традиционных энергоносителей будет катастрофой вообще для всех — и взрослых, и детей. Но, как заявила Грета на днях — экономические потери в данном случае ничто по сравнению с теми ужасами, которые несет в себе изменение климата. В общем цель оправдывает средства, человеческие потери не важны. И это, кстати, сближает нынешнего «человека года» с человеком 1938 года, которым стал тогда, между прочим, канцлер Германии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экоактивистка Грета Тунберг анонсировала выход книги со своими изречениями.