Настасья Самбурская отреагировала на вопрос о пластике носа архивным фото

Настасья Самбурская часто откровенничает со своими подписчиками. 32-летняя актриса устроила очередной марафон в формате «вопрос-ответ». Артистка рассказала фанатам о подробностях личной жизни и переживаниях в Instagram. Один из фолловеров поинтересовался у знаменитости, прибегала ли она к помощи пластического хирурга, чтобы улучшить форму носа.

В ответ на вопрос о пластике лица Настасья Самбурская опубликовала в соцсети архивное фото. На снимке перед поклонниками предстала девочка-подросток с идеальным тонким носом.

«Вот тут моему носику 13 лет», — поделилась знаменитость.

Instagram @samburskaya

Телезвезде уже не в первый раз приходится отвечать на вопросы о пластических операциях. Отчего-то пользователи всегда интересуются именно носом популярной красотки.

«Если еще раз спросят про пластику носа… Пожалуйста! Я, наверное, ее в 12 сделала», — цитирует 7days.ru высказывание кинодивы.

Настасья Самбурская — российская актриса театра и кино. Невероятную популярность и любовь зрителей обрела после съемок в телесериалах «Универ» и «СашаТаня». В 2015 году звезда вошла в топ «100 самых сексуальных женщин России» по версии журнала «MAXIM». Также артистка записала несколько альбомов в жанре шансон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настасья Самбурская заинтриговала фанатов утонченным образом.