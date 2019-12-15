На бригаду «скорой помощи» напали на Сахалине

На Сахалине группа молодых людей напала на бригаду «скорой помощи». Инцидент произошел 15 декабря.

По данным местной прессы, на подстанцию поступил вызов на улицу Севастьянова. Звонившие сообщили, что пожилой женщине стало плохо. Когда медики прибыли по указанному адресу, в квартире оказались порядка десяти молодых мужчин. По словам сотрудников «скорой помощи», алкоголем в доме не пахло, однако находившиеся там люди вели себя неадекватно.

Молодые люди сообщили, что пациентка находится в соседней комнате, однако там медики обнаружили мертвую женщину. Компания мужчин требовала, чтобы ей оказали помощь, а когда им попытались объяснить, что это невозможно, молодые люди заперли дверь в квартиру и ударили фельдшера телефоном по голове.

Врач бригады тоже подвергся нападению — ему был нанесен удар по руке. С нарядом полиции, который удалось вызвать бригаде «скорой помощи», мужчины тоже вели себя агрессивно. В настоящее время хулиганы задержаны.

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