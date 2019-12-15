«Горячий привет от шеф-повара»: Галкин похвастался кулинарными талантами сына

Максим Галкин показал поклонникам, что его сын — любящий и чуткий мальчик. Гарри Галкин угостил вкусным чаем отца и сестру Лизу. Ролик с домашним чаепитием юморист выложил в сторис в своем Instagram-аккаунте.

На посиделках присутствовало практически все семейство, был даже очаровательный шпиц Маруся, не хватало только знаменитой Примадонны.

Для гостей застолья юный повар приготовил вкусный чай — мальчик подал напиток с дольками лимона и мандарина в красивых чашечках для глинтвейна, не забыв про трубочки. Как подчеркивает сам Гарри Галкин, он даже красиво уложил печенье.

«А мы чаевничаем! Мне Гарик сделал чай, вот такой вкусный», — с гордостью заявил юморист.

«И Лизе тоже! И прянички даже уложил!» — уточнил Гарри Галкин.

А вот про домашнюю любимицу Галкина — шпица Марусю — мальчик забыл. Как выяснил юморист, вкусного угощения пушистой красотке не досталось.

«Спасибо, сыночка, за заботу! Марусь, ну, а тебе что-то сделали?» — обратился Максим к своему шпицу.

«Горячий привет от шеф-повара мы ему сделали!» — посмеялся Гарри.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты напророчили Галкину беду из-за елки.