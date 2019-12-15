Надругавшийся над девочкой-подростком под Петербургом педофил задержан

Педофил, надругавшийся над девочкой-подростком на Нарвском шоссе в районе деревни Кипень Ломоносовского района Ленинградской области, задержан правоохранителями.

Как стало известно 5-tv.ru, 56-летний слесарь из села Русско-Высоцкое ранее был дважды судим за изнасилования и провел за решеткой в общей сложности 24 года.

По версии следствия, злоумышленник 11 декабря вечером ехал на машине через деревню Кипень и заметил девочку, идущую вдоль дороги. Подозреваемый дождался ребенка в безлюдном месте, напал сзади и оттащил на обочину Нарвского шоссе, где совершил злодеяние, снимая происходящее на камеру мобильного телефона.

Пострадавшую девочку-подростка педофил оставил на месте преступления и скрылся. Отмечается, что в момент задержания телефон с видеозаписью надругательства над ребенком был изъят.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девочку-подростка похитили и изнасиловали на окраине Петербурга.