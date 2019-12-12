  1. Пятый канал
  4. Девочку-подростка похитили и изнасиловали на окраине Петербурга

Девочку-подростка похитили и изнасиловали на окраине Петербурга

, 20:43 | Ниса Мурзанаева Видео 138

Преступник бросил ребенка на 26-м километре автодороги «Нарва» и скрылся.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lars Hallstrom, Rolf Kremming, Adrian C. Nitu, H.-D. Falkenstein; Известия / Алексей Майшев

Неизвестный похитил 13-летнюю девочку и изнасиловал ее в парке на окраине Петербурга. Об этом сотрудникам полиции сообщила мать пострадавшей.

По словам женщины, происшествие произошло в 9:20 утра, когда девочка пошла в школу. На одной из улиц рядом с подростком остановилась легковая машина серебристого цвета. Водитель схватил школьницу, зажал ей рот рукой и затащил в салон своего автомобиля.

По словам матери пострадавшей, злоумышленник заставил девочку молчать, угрожая что «будет хуже». Заблокировав двери, неизвестный вывез жертву в неустановленный парк рядом с Петергофом, где совершил насильственные действия сексуального характера.

После этого преступник вывез подростка за город и бросил на 26-м километре автодороги «Нарва», а сам скрылся. Правоохранительные органы ведут оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поимку злоумышленника. Отмечается, что на вид ему около 40 лет, одет в темно-синюю куртку, темноволосый, худощавый, европейской внешности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что педофил надругался над школьницей в подъезде дома под Москвой.

Читайте также

63.23
-0.34 70.43
-0.03
ТОП-10 женских имен, обладательницы которых притягивают мужчин, как магнит

Последние новости

21:15
Финляндия ужесточает фитосанитарный контроль на границе с Россией
21:04
В убийстве журналиста Шеремета обвинили украинского рок-музыканта
20:59
Видео: как прошло прощание с Юрием Лужковым
20:49
Любовная катастрофа: Почему три брака Татьяны Судец закончились разводами
20:43
Девочку-подростка похитили и изнасиловали на окраине Петербурга
20:35
Видео: пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» удалось локализовать

Сейчас читают

Новогодние секреты от экстрасенса: как правильно встретить Новый год — 2020
ТОП-3 недорогих кулинарных шедевра на Новый 2020 год
«За такие ноги можно умереть»: Ирину Шейк сравнили с Барби и Афродитой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]