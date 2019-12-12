Девочку-подростка похитили и изнасиловали на окраине Петербурга

Неизвестный похитил 13-летнюю девочку и изнасиловал ее в парке на окраине Петербурга. Об этом сотрудникам полиции сообщила мать пострадавшей.

По словам женщины, происшествие произошло в 9:20 утра, когда девочка пошла в школу. На одной из улиц рядом с подростком остановилась легковая машина серебристого цвета. Водитель схватил школьницу, зажал ей рот рукой и затащил в салон своего автомобиля.

По словам матери пострадавшей, злоумышленник заставил девочку молчать, угрожая что «будет хуже». Заблокировав двери, неизвестный вывез жертву в неустановленный парк рядом с Петергофом, где совершил насильственные действия сексуального характера.

После этого преступник вывез подростка за город и бросил на 26-м километре автодороги «Нарва», а сам скрылся. Правоохранительные органы ведут оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поимку злоумышленника. Отмечается, что на вид ему около 40 лет, одет в темно-синюю куртку, темноволосый, худощавый, европейской внешности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что педофил надругался над школьницей в подъезде дома под Москвой.