«Что с попой?»: фанатов смутили «дырявые» штаны Асмус

Кристина Асмус вызвала недоумение поклонников своим фешн-решением. В кадре актриса стоит спиной к фотографу, оборачиваясь к камере. На артистке наряд болотного цвета — майка и штаны в стиле милитари.

Instagram @asmuskristina

Внимание привлекает ярко-синяя вставка на брюках, сделанная в области ягодиц. Создается впечатление, что на одежде Кристины крупная дыра — это и подметили фолловеры.

«А что с попой?»

«На горке каталась?»

«Ну ведь было же написано: «Окрашено!» — пишут пользователи.

К слову, в столь неожиданном наряде Асмус решила порассуждать о взаимоотношениях зрителей и артистов. Актриса задалась вопросом — сокрушаются ли любители театра, если приходят на спектакль без цветов, и насколько вообще для них это важно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кристина Асмус ответила на обвинения хейтеров в фотошопе.