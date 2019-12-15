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  4. «Что с попой?»: фанатов смутили «дырявые» штаны Асмус

«Что с попой?»: фанатов смутили «дырявые» штаны Асмус

, 22:11 | Анастасия Игонина Фото 27

Яркая вставка на уровне ягодиц создала впечатление, что наряд Кристины порвался.

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Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Кристина Асмус вызвала недоумение поклонников своим фешн-решением. В кадре актриса стоит спиной к фотографу, оборачиваясь к камере. На артистке наряд болотного цвета — майка и штаны в стиле милитари.

Instagram @asmuskristina

Внимание привлекает ярко-синяя вставка на брюках, сделанная в области ягодиц. Создается впечатление, что на одежде Кристины крупная дыра — это и подметили фолловеры.

«А что с попой?»

«На горке каталась?»

«Ну ведь было же написано: «Окрашено!» — пишут пользователи.

К слову, в столь неожиданном наряде Асмус решила порассуждать о взаимоотношениях зрителей и артистов. Актриса задалась вопросом — сокрушаются ли любители театра, если приходят на спектакль без цветов, и насколько вообще для них это важно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кристина Асмус ответила на обвинения хейтеров в фотошопе.

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