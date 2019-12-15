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  4. «Бомбическая!»: Орлова в купальнике с кружевами очаровала мужчин в сети

«Бомбическая!»: Орлова в купальнике с кружевами очаровала мужчин в сети

, 15:17 | Анастасия Игонина Фото 1 644

Под снимком с тропического острова телеведущая неожиданно заговорила о зимних праздниках и подарках.

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Фото, видео: Instagram @olgaorlova1311

Ольга Орлова поделилась с поклонниками пляжным фото. Снимок появился на странице медиазнаменитости в Instagram.

В кадре телеведущая запечатлена во время отдыха на диване. Ольга позирует в черном купальнике с кружевной отделкой. Пляжный наряд дополняет изящное многоярусное колье.

Несмотря на то, что снимок переполнен летней тропической атмосферой, в тексте публикации Орлова решила обсудить с поклонниками вопрос подготовки к Новому году. У девушек, которые следят за ее аккаунтом, она поинтересовалась, планируют ли они побаловать к празднику сами себе в виде SPA-процедур или дорогих покупок.

Instagram @olgaorlova1311

В комментариях дамы принялись обсуждать свои приобретения и визиты в салоны. Мужчины же в это время ринулись осыпать певицу комплиментами.

«Бомбическая!»

«Огонь!»

«Красавица!» — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты сватают Ольгу Орлову Владу Кадони.

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