«Поженитесь уже!»: фанаты сватают Ольгу Орлову Владу Кадони

Ольга Орлова поделилась свежим снимком со съемочной площадки. На опубликованном фото артистка запечатлена с коллегой — Владом Кадони.

В кадре Орлова в бирюзовом платье с люрексом стоит в обнимку с Кадони. На экстрасенсе пиджак в тон платью Ольги с брошью в виде черепа, черная рубашка и атласный галстук. В описании к фотографии экс-солистка группы «Блестящие» отметила: по ее загару видно, что некоторое время она вела шоу «Дом-2» с Сейшельских островов.

Instagram @olgaorlova1311

Однако поклонников, как выяснилось, совершенно не волнует, насколько загорела артистка. В комментариях подписчики Орловой наперебой требуют от нее выйти наконец замуж за Влада Кадони.

«Хорошая была бы пара! Может, сойдетесь, а-а-а?»

«Когда вы уже поженитесь?!»

«Сделайте мне подарок на Новый год и поженитесь!» — настаивают пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Орлова похвасталась стройным телом в черном купальнике.