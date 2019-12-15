«Будьте терпимее к друг другу»: Семенович подверглась несправедливой оценке

В эфире ток-шоу «Секрет на миллион» на федеральном телеканале Анна Семенович призналась, что сталкивается с проблемами из-за внушительных размеров своего бюста. Диагноз гигантомастия — редкое генетическое заболевание — девушке поставили пять лет назад. В личном блоге певица призналась, что на себе испытала несправедливую оценку общества.

Анна уверена, что все люди на планете по-своему разные и уникальные. Семенович не считает нужным соответствовать чьим-то надуманным стандартам. По ее словам, если люди научатся воспринимать адекватно чужие особенности внешности, то жить станет гораздо легче и приятней.

«Представляете, если все будут одинаковые, нам просто станет скучно, а во-вторых — в мире не будет прогресса, только наша „непохожесть“ дает развитие во всех сферах деятельности!» — говорит Семенович.

Instagram @ann_semenovich

Артистка утверждает, что людям необходимо быть терпимее друг к другу — не показывать пальцем на слишком высоких или слишком низких людей. По мнению исполнительницы, если перестать смеяться над особенностями других, то можно прийти к пониманию и гармонии.

«Перестать смеяться над особенностями других людей, просто принимать их и понимать, что все мы разные. Я знаю, что вы у меня очень воспитанные и добрые, спасибо вам за вашу поддержку и любовь», — написала звезда у себя в блоге.

Поклонники с радостью вызвались поддержать любимицу добрым словом — фолловеры буквально завалили певицу комплиментами.

«Дорогая Анечка! Мы вас очень любим! Счастья Вам, здоровья и удачи!»;

«Аня, вы абсолютно все верно сказали. Люди не могут все быть одинаковыми»;

«У меня такая же проблема. Вы молодец, что решили рассказать на всю страну», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Семенович растрогала подписчиков детским снимком.