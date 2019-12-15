«Даже не думаю»: Алина Загитова о завершении своей карьеры

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, фигуристка Алина Загитова в своем аккаунте в Instagram опубликовала пост, в котором развеяла слухи об уходе из большого спорта.

По словам 17-летней спортсменки, после интервью на федеральном телеканале ей приходит масса вопросов от поклонников по поводу «завершения карьеры». Алина Загитова отметила, что в тот момент сильно волновалась и не совсем точно изложила свои мысли.

«Для меня фигурное катание — это моя жизнь, и большой спорт — то, ради чего я работала и продолжаю работать каждый день, начиная с четырех лет. Ни о каком „уходе“ или „завершении“ я даже не думаю», — написала фигуристка.

Instagram @azagitova

Алина Загитова добавила, что признательна тренерам за огромную проделанную совместную работу, благодаря которой завоевала золотые награды на различных турнирах. Спортсменка не намерена останавливаться на достигнутом и твердо решила продолжать путь к новым победам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тутберидзе прокомментировала приостановку карьеры Загитовой.