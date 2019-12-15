«Устроила секс-танцы»: Садальский показал фото Бледанс в компрометирующей позе

Стас Садальский поделился кадрами эффектного завершения спектакля со своим участием. Актер рассказал об Эвелине Бледанс, которая устроила горячий перформанс, выходя на поклон к зрителям.

«Бледанс устроила секс-танцы на премьере Садальского. Ее партнером стал коллега Стаса по спектаклю „Шашни“ Илья Бледный», — написал сам Садальский у себя в Instagram.

Как пояснил артист, театральный зритель хорошо знает: если в спектакле играл Садальский, то после выхода на поклон зал обязательно ждет «приятный бонус» — все артисты обязательно исполняют по небольшому творческому номеру. Например, поют песню или читают стих.

Instagram @stassadal

Однако на этот раз Бледанс решила удивить публику горячими танцами. Садальский не стал вдаваться в подробности выступления Эвелины, однако на первом же фото актриса запечатлена лежащей на другом артисте и громко кричащей что-то в микрофон.

«Старая тетка эта Бледанс, а такое устроила!»

«По мне так это было пошло», — недовольны подписчики Станислава в соцсети.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Садальский разозлил фанатов, упомянув Плисецкую и Волочкову в одном тексте.