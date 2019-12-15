Садальский разозлил фанатов, упомянув Плисецкую и Волочкову в одном тексте

Заслуженный артист РСФСР Стас Садальский иронично отозвался о долгой профессиональной карьере Анастасии Волочковой. На своей странице в Instagram актер разместил неоднозначную публикацию, в которой сравнил балерину с мифическим существом.

В текстовой части Садальский процитировал легенду российского балета Майю Плисецкую, которая говорила о том, что если вкладываться в эту профессию на 100%, то проработать можно максимум до сорока лет. После этого актер вспомнил о 43-летней Волочковой, отметив, что Анастасия на сцене уже 25 лет.

«Восхищаюсь работоспособностью Анастасии, она на сцене, как рыба в воде», — резюмировал Станислав.

Размышления артист сопроводил неоднозначным коллажем. Слева размещена фотография Волочковой в синем вечернем платье, а справа — картинка из интернета со скелетом «русалки», верхняя часть которого выглядит как человеческая, а нижняя напоминает рыбий хвост.

Instagram @stassadal

Фолловеры Садальского с недоумением отнеслись к публикации актера. При этом пользователи признались, что непонимание вызвало не фото, а тот факт, что артист одновременно упоминает фамилии Волочковой и Плисецкой.

«Стас, извините, но Вас периодами заносит. Волочкова балерина в каком месте, извольте спросить?»

«Чем известна Настя? Только грязными скандалами и шпагатами. Причем здесь балет и Майя Плисецкая?» — интересуются юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что неудачное фото Волочковой с непропорциональными ногами смутило фанатов.