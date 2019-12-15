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Вблизи затопления дока с подлодкой в Севастополе произошел разлив нефтепродуктов

, 21:38 | Карина Бернтгольц Видео 46

По словам врио губернатора региона Михаила Развожаева, лодка и плавдок будут переданы на утилизацию в ближайшее время.

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Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей; Facebook / Юрий Югансон

В районе затопления плавучего дока ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подводной лодки Б-380 произошел разлив нефтепродуктов. Инцидент случился в Южной бухте в Севастополе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на врио губернатора региона Михаила Развожаева.

По словам градоначальника, место уже ограждено. Никакой опасности для жизни людей и экологической ситуации в области ЧП не представляет.

Развожаев добавил, что погрузившиеся под воду лодка и плавдок будут переданы на утилизацию. Ожидается, что соответствующие мероприятия пройдут уже 16 декабря.

«Корпус лодки уже пришвартован к причальной стенке — завтра его отправят на утилизацию. Судно давно не служит флоту, сейчас ускоренными темпами проведут мероприятия по утилизации. Плавдок также будет поднят и утилизирован», — заявил врио губернатора Севастополя.

Плавучий док ПД-16, в котором находилась выведенная из состава флота подводная лодка Б-380, частично погрузился под воду ночью 15 декабря. По предварительным данным, причиной случившегося послужила техническое состояние судоремонтного сооружения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что плавдок и корпус подлодки выведены из эксплуатации флота более десяти лет назад.

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Вблизи затопления дока с подлодкой в Севастополе произошел разлив нефтепродуктов

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